Генсек НАТО призвал КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ

БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил проводимые КНДР ядерные испытания, призвав Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

"Я призываю Северную Корею воздержаться от новых испытаний и отказаться от своих ракетных и ядерных программ", — сказал он на пресс-конференции в Эстонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.