Хакеры могли получить доступ к энергосетям Европы и США, заявила Symantec

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Группа хакеров Dragonfly совершила серию кибератак на энергетические компании США, в результате которых получила доступ к системе управления подачей энергоснабжения, сообщает компания Symantec, специализирующая на кибербезопасности.

Хакеры выясняют механизм работы объектов энергетического сектора, а также пытаются заполучить доступ к системе управления. По оценке экспертов, хакеры уже могут при желании заполучить контроль над подвергшимися кибаратаке системами и нарушить их работу.

Впервые о группе стало известно в 2011 году, однако к 2014 году она снизила свою активность после серии докладов экспертов по кибербезопасности об ее деятельности.

Группа вернулась к работе в декабре 2015 года. Атакам подверглись компании в США, Швейцарии и Турции. Злоумышленники рассылали зараженные письма по электронной почте, размещали вирусы на сайтах и использовали троянские программы.

По данным компании, точно определить страну, где базируются хакеры, и их возможную связь с властями какого-либо государства, невозможно. Отмечается, что часть кодовых цепочек написана на французском и русском языках, однако языки могли использоваться для того, чтобы пустить преследователей по ложному следу.