Полиция ЮАР изучает переписку президента с семьей бизнесменов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция ЮАР изучает попавшую в их распоряжение электронную переписку между семьей бизнесменов Гупта и президентом страны Джейкобом Зумой в связи с возможным злоупотреблением личных связей, передает агентство Рейтер.
В конце 2016 года местный новостной портал News24 со ссылкой на собственные источники сообщил, что три члена кабинета министров призвали президента ЮАР покинуть пост. В качестве альтернативного варианта они предложили провести голосование в исполкоме партии по отставке президента, который также является главой правительства. Против выступили трое других представителей кабинета министров ЮАР.
Основаниями для возможной отставки главы государства назывались непозволительные для президента отношения с состоятельной семьей бизнесменов Гупта, уменьшение поддержки правящей партии и скандал с имуществом Зумы.
В ноябре 2016 года парламент ЮАР принял решение не выносить вотум недоверия президенту. Против такой инициативы проголосовали 214 членов парламент, тогда как 126 человек поддержали ее. В середине ноября оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против президента.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.