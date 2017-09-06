Полиция ЮАР изучает переписку президента с семьей бизнесменов

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция ЮАР изучает попавшую в их распоряжение электронную переписку между семьей бизнесменов Гупта и президентом страны Джейкобом Зумой в связи с возможным злоупотреблением личных связей, передает агентство Рейтер.

"Электронные письма необходимо расследовать", — сказал прокурор Шаун Абрахамс.

В конце 2016 года местный новостной портал News24 со ссылкой на собственные источники сообщил, что три члена кабинета министров призвали президента ЮАР покинуть пост. В качестве альтернативного варианта они предложили провести голосование в исполкоме партии по отставке президента, который также является главой правительства. Против выступили трое других представителей кабинета министров ЮАР.

Основаниями для возможной отставки главы государства назывались непозволительные для президента отношения с состоятельной семьей бизнесменов Гупта, уменьшение поддержки правящей партии и скандал с имуществом Зумы.

Правящая партия испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

В ноябре 2016 года парламент ЮАР принял решение не выносить вотум недоверия президенту. Против такой инициативы проголосовали 214 членов парламент, тогда как 126 человек поддержали ее. В середине ноября оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против президента.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.