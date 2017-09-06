Во Франции женщине, помогавшей сыну-джихадисту, грозит 18 месяцев тюрьмы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жительнице французского региона Эльзас Натали Хаддади грозит 18 месяцев тюремного заключение за то, что она помогала своему сыну-джихадисту, сообщает газета Figaro.

По данным газеты, женщина купила своему сыну билеты на самолет, а также посылала ему деньги. Предположительно, он умер в Сирии в 2016 году. Хаддади заявляет, что не знала о террористических намерениях своего сына.

По той же причине прокурор запросил три года тюремного заключения в отношении лучшего друга мужчины.

В свою очередь, издание Parisien сообщает, что по мнению адвоката, помощь, которую оказывала женщина своему ребенку, не является "финансированием терроризма", но является "семейным долгом".

Решение суда ожидается 28 сентября.