ESET разоблачила мошенников, использующих сайт правительства Мексики

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ESET обнаружила мошенников, которые собирают пользовательские данные владельцев банковских карт Mastercard через взломанный сайт правительства Мексики, сообщается в пресс-релизе этой антивирусной IT-компании.

"ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики", — говорится в сообщении.

"Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность – фишинговая страница размещена на домене gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учетной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера. Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики (СERT-МХ)", — указывает ESET.

Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учетной записи в платежной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.

При этом если жертву не смутит отсутствие личного обращения и адрес отправителя, не имеющий отношения к Mastercard, он перейдет на поддельный сайт, где его ожидает анкета для ввода персональных и платежных данных, включая номер, срок действия и CVV банковской карты. Пользователь, заполнив анкету и нажав кнопку "Ввод", отправит все данные злоумышленникам.

Отмечается, что переданная таким образом информация может быть использована для списания средств с карты. Специалисты компании рекомендуют игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями "Антифишинг" и "Антиспам".