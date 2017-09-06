Водители с еврономерами обещают устроить в Киеве бессрочную акцию протеста

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Владельцы автомобилей с номерами европейских стран, заблокировавшие дорожное движение в правительственном квартале в Киеве, обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства Украины, заявил руководитель организации "Автоевросила" Олег Ярошевич.

В среду в центре Киева проходит акция общественного движения "Автоевросила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания.

"Если мы услышим негативный ответ — мы остаемся здесь на неопределенный срок и давим. Потому что все люди, которые сюда приехали, отпросились с работы и хотят получить результат. Таким результатом сейчас будет подписание меморандума с кабмином о процессе разработки механизма урегулирования ситуации," — цитирует Ярошевича агентство УНИАН.

По его словам, в случае бездействия правительства активисты будут привлекать к акциям протеста всевозможные общественные организации.

"Мы разблокируем правительственный квартал, если правительство отреагирует на наши требования, а в противном случае я буду приглашать все общественные организации присоединяться к бессрочной акции, и как она закончится — только сам Бог знает", — сказал Ярошевич.

Он заявил, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и "не применять давление на владельцев транспортных средств на еврономерах".

"Мы требуем разработать законопроект правительством, гарантии от президента, как гаранта конституции, а также гарантии неприменения давления на владельцев транспортных средств на еврономерах. В законопроекте должен быть или единый сбор для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину. Потому что если брать социально-политическое состояние страны, то необходимо наполнять бюджет," — сказал Ярошевич.

По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся на Украине с нарушением срока.