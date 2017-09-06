США помогут Украине создать систему для помощи освобожденным из плена

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Систему психологического сопровождения для освобожденных из плена военнослужащих планируют создать на Украине с участием вооруженных сил США, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Представители Объединенного агентства по восстановлению персонала вооруженных сил США помогут создать на Украине целостную межведомственную систему психологического сопровождения военнослужащих, находившихся в заложниках, в плену, переживших пытки, а также членам их семей", — говорится в сообщении.

Командование Национальной гвардии Украины убеждено, что реабилитация военных должна проходить на государственном уровне. В МВД сообщили, что сейчас в плену находятся 132 украинца, тысячи вернулись из плена.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что число пленных у ополченцев в Донбассе возросло до 144 человек.