В Британии будут добиваться снижения прироста миграции до "десятков тысяч"

ЛОНДОН, 6 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила в среду, что задачей ее правительства остается сокращение чистого прироста миграции "до десятков тысяч".

За год с декабря 2015 по декабрь 2016 года чистый прирост миграции в Великобританию — разница между количеством покинувших страну и приехавших в нее — составил 248 тысяч человек. Эта цифра на 84 тысячи ниже показателя за предыдущий год.

"Миграция, в целом, является положительным явлением для Великобритании. Но ее надо контролировать. Миграцию следует удерживать на приемлемом уровне, на уровне десятков тысяч человек", — заявила Мэй во время первой после парламентских каникул сессии вопросов и ответов в палате общин.

Задачу снизить чистый приток миграции до 100 тысяч человек поставил еще в бытность лидером оппозиции Дэвид Кэмерон. Несмотря на то, что консерваторы, как мантру, повторяют это обещание уже больше семи лет, пока задача далека от реализации. Нынешние показатели дали основания многим представителям оппозиции критиковать правительство, называя цель нереализуемой.

Между тем, накануне газета Guardian опубликовала оказавшийся в ее распоряжении конфиденциальный документ МВД, в котором говорится, что Великобритания сразу после выхода из ЕС жестко ограничит условия пребывания в стране европейских граждан. Согласно предложениям чиновников, граждане стран ЕС смогут въехать в Британию только по паспорту, причем для людей, которые планируют задержаться здесь на несколько месяцев, будет введена биометрическая система.

По словам министра обороны Майкла Фэллона, данный документ не формулирует окончательную позицию правительства по миграции. Министр сообщил, что кабмин представит свои предложения по этому поводу позднее в этом году.