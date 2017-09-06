В Британии будут добиваться снижения прироста миграции до "десятков тысяч"

ЛОНДОН, 6 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила в среду, что задачей ее правительства остается сокращение чистого прироста миграции "до десятков тысяч".
За год с декабря 2015 по декабрь 2016 года чистый прирост миграции в Великобританию — разница между количеством покинувших страну и приехавших в нее — составил 248 тысяч человек. Эта цифра на 84 тысячи ниже показателя за предыдущий год.
Задачу снизить чистый приток миграции до 100 тысяч человек поставил еще в бытность лидером оппозиции Дэвид Кэмерон. Несмотря на то, что консерваторы, как мантру, повторяют это обещание уже больше семи лет, пока задача далека от реализации. Нынешние показатели дали основания многим представителям оппозиции критиковать правительство, называя цель нереализуемой.
По словам министра обороны Майкла Фэллона, данный документ не формулирует окончательную позицию правительства по миграции. Министр сообщил, что кабмин представит свои предложения по этому поводу позднее в этом году.