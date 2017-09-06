Лидер Приднестровья предлагает искать новые формы переговоров с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский высказался за поиск новых форм переговорного процесса с Кишиневом по приднестровскому урегулированию.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Надо двигаться вперед. Если мы наблюдаем, что старые формы переговорного процесса не срабатывают, то надо искать новые формы, иначе мы будем топтаться на месте. Приднестровье это не устраивает. Нам важно, чтобы нас слышали. Старые формы себя, конечно, не изжили, но наравне с ними надо искать и использовать и новые", – заявил Красносельский в среду на пленарном заседании Верховного совета (парламента) ПМР.

Он пояснил, что обратился к РФ для оказания помощи в создании переговорной площадки при ООН.

"Мы, в свою очередь, направили в Россию предложение вынести на эту же сессию Ассамблеи ООН вопрос об осуждении одностороннего блокирования Приднестровья Молдовой и применения ограничительных мер против многонационального народа Приднестровья. Второй вопрос – создание на базе ООН переговорной площадки", — отметил приднестровский лидер.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.