Евросоюз планирует создать лагеря для мигрантов в Нигере, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует создать в Нигере лагеря для принятия мигрантов чтобы, перекрыв так называемый "ливийский коридор", сдержать их наплыв из Африки в Европу, сообщил в среду журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы и ответы правительства ФРГ на парламентские запросы.

Согласно попавшим в распоряжение издания документам, главной целью европейского плана является остановка мигрантов задолго до того, как они доберутся до Ливии и других североафриканских стран и попытаются пересечь Средиземное море.

По данным издания, даже "особо нуждающиеся в защите мигранты" не должны попадать в Европу через Ливию, а вывозиться в Нигер. О "механизме вынужденного трансфера" с правительством Нигера договорилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, свидетельствует ответ правительства ФРГ на парламентский запрос фракции "Левые".

В Нигере потребность мигрантов в защите вновь будет подвергнута проверке, в конечном счете, будут искаться возможности их переправки в ЕС. Кто именно будет проводить эти проверки в Нигере, издание не поясняет.

Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни предложил Евросоюзу выделить Ливии 6 миллиардов евро для решения острейшей миграционной проблемы, а также разработать долгосрочную стратегию европейских инвестиций в Африке на общую сумму 50-60 миллиардов евро. Глава ЕП подчеркнул, что часть этих средств должна быть передана Нигеру и Чаду, чтобы перекрыть так называемый "ливийский коридор".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.