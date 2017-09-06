Евросоюз планирует создать лагеря для мигрантов в Нигере, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует создать в Нигере лагеря для принятия мигрантов чтобы, перекрыв так называемый "ливийский коридор", сдержать их наплыв из Африки в Европу, сообщил в среду журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы и ответы правительства ФРГ на парламентские запросы.
По данным издания, даже "особо нуждающиеся в защите мигранты" не должны попадать в Европу через Ливию, а вывозиться в Нигер. О "механизме вынужденного трансфера" с правительством Нигера договорилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, свидетельствует ответ правительства ФРГ на парламентский запрос фракции "Левые".
В Нигере потребность мигрантов в защите вновь будет подвергнута проверке, в конечном счете, будут искаться возможности их переправки в ЕС. Кто именно будет проводить эти проверки в Нигере, издание не поясняет.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.