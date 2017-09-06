Нетаньяху объявил о прорыве в отношениях Израиля с арабским миром

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен — РИА Новости. Израиль добился небывалого в своей истории сближения с арабскими странами, несмотря на неурегулированность палестинской проблемы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Сотрудничество с соседями по региону идет, по его словам, в различных форматах, на различных уровнях и по большей части скрыто от глаз стороннего наблюдателя.

"Я хотел бы отметить… одну группу стран, в отношениях с которыми Израиль совершил прорыв. Это блок арабских стран. То, что происходит у нас с ними, не было за всю нашу историю, даже в период подписания мирных соглашений", — заявил Нетаньяху, выступая на приеме в МИД по случаю предстоящих еврейских праздников.

"Сотрудничество в разных форматах, на различных уровнях все еще не стало явным, но за кулисами происходит гораздо больше всего, чем на любом ином отрезке израильской истории. Это огромная перемена", — добавил премьер-министр, который также возглавляет израильское внешнеполитическое ведомство.

Сближение с блоком умеренных ближневосточных держав, в первую очередь монархиями Персидского залива, Нетаньяху не раз называл одной из основных задач израильской дипломатии, доказывая, что это возможно на основе общности интересов и угроз, главная из которых — экспансия Ирана в регионе.

"Это (сближение) происходит, несмотря на то, что палестинцы пока, к сожалению, не отказались от неприемлемых условий урегулирования", — сказал Нетаньяху.

Официально арабский мир до сих пор не снял требования об урегулировании конфликта с палестинцами в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем, который пока имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.