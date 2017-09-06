Нацбатальон "Азов" опроверг, что его отправили "встречать" Саакашвили

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Нацбатальон "Азов" опровергает заявление бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что часть подразделения переместили на западную границу Украины, чтобы помешать ему вернуться в страну.
Ранее Саакашвили заявлял, что власти Украины готовят провокации к его приезду и направили военную технику на пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который он намерен вернуться в страну.
Согласно сообщению, "Азов" ждет от Саакашвили опровержения информации и извинения.
Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. Ряд украинских СМИ заявили о намерении Саакашвили идти прорывом через границу, однако в партии Саакашвили опровергли такие намерения.
СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".