Нацбатальон "Азов" опроверг, что его отправили "встречать" Саакашвили

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Нацбатальон "Азов" опровергает заявление бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что часть подразделения переместили на западную границу Украины, чтобы помешать ему вернуться в страну.

Ранее Саакашвили заявлял, что власти Украины готовят провокации к его приезду и направили военную технику на пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который он намерен вернуться в страну.

"Пятого сентября 2017 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили… заявил, что часть полка "Азов" было выведено из зоны АТО (военной операции в Донбасс — ред.) и переброшены на западную границу Украины, чтобы помешать Саакашвили попасть на Украину. Это ложная информация. Полк "Азов" никогда не оставляет зоны АТО", — говорится в сообщении "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), в Facebook.

Согласно сообщению, "Азов" ждет от Саакашвили опровержения информации и извинения.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. Ряд украинских СМИ заявили о намерении Саакашвили идти прорывом через границу, однако в партии Саакашвили опровергли такие намерения.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию стран.

СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".