В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Ожидается, что участники переговоров обсудят выполнение договоренностей о "школьном перемирии". Кроме того, в повестке дня остаются вопросы разведения сил и средств сторон конфликта, а также подготовка обмена пленными по формуле "всех на всех".

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее контактная группа договорилась в Минске о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта, для того чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.