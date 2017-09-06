В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.
Ранее контактная группа договорилась в Минске о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта, для того чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.