Словакия не изменит позицию по квотам на беженцев после решения суда

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава уважает решение ЕС по квотам на прием мигрантов, однако отметил, что позиция его правительства по этому вопросу не меняется, передает агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев.

"Наша позиция по квотам не меняется. Мы продолжим работу над тем, чтобы солидарность проявлялась другими путями, нежели принуждением принимать мигрантов из других стран, которые и так не хотят быть здесь", — заявил Фицо.

Между тем, Amnesty International приветствовала такое решение ЕС, заявив, что Словакия и Венгрия пытались превратиться в "зоны, свободные от беженцев". Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, директор представительства Amnesty International при Евросоюзе Иверна Макгоуэн призвала европейские страны "проявить солидарность друг к другу и к беженцам, которые ищут защиты в Европе".