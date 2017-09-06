В Венгрии считают решение суда ЕС по беженцам "ужасным и безответственным"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что решение суда Евросоюза по иску Будапешта и Братиславы об отмене квот на расселение беженцев является "ужасным и безответственным", передает агентство Рейтер.

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев.

"Правительство Венгрии считает сегодняшнее решение Европейского суда ужасным и безответственным", — заявил Сиярто, отметив, что решение суда "ставит под удар безопасность и будущее всей Европы".

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

Словакия и Венгрия обосновывали свой иск тем, что, по их мнению, решение о перемещении беженцев принималось с нарушениями установленных процедур и не в силах способствовать разрешению миграционного кризиса. В свою очередь, генеральный адвокат заявил, что решение Совета ЕС нельзя считать законодательным актом, как настаивают истцы, поскольку оно совершенно обоснованно было принято на основании статьи 78 Договора о функционировании Европейского союза. В том числе, как говорится в заключениях генерального адвоката, процедура принятия этого решения не предполагает консультаций с парламентами стран-членов ЕС.

Генеральный адвокат утверждал также, что временный характер этого решения очевиден, поскольку сроки его применения предполагаются текстом документа — с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года. По мнению адвоката, принятие этого решения не противоречит позиции саммита ЕС от 25-26 июня 2015 года о необходимости договариваться о распределении беженцев на основе консенсуса.

Генеральный адвокат считает, что саммит имел в виду беженцев, прибывших с 2014 по первые месяцы 2015 года, расселение которых значилось в другом решении Совета ЕС — решении от 14 сентября 2015 года о распределении 40 тысяч беженцев.