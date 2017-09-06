Владельцы авто с еврономерами перекрыли движение в центре Киева

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Владельцы автомобилей с номерами европейских стран перекрыли в среду автомобильное движение в правительственном квартале в Киеве, это сделано в рамках акции общественного движения "Автоевросила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Киеве.

"Перекрыто движение по улице Грушевского (возле Кабмина и Верховной рады Украины – ред.). Акцию проводит "Автоевросила", — сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По данным полиции, на данный момент акция проходит без нарушения общественного порядка.

Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания.

Київ стоїть.

Відчуття початку подій. Хлопці дуже організовані.



Скоро по тарифам буде такий… pic.twitter.com/TOzrfIIJyC — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 6 сентября 2017 г.

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