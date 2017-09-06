МИД РФ: снизить напряженность вокруг КНДР можно только путем переговоров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Снизить напряженность вокруг КНДР можно только путем переговоров, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"В нашем понимании есть только один путь снижения напряженности вокруг КНДР и вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова — это скорейшее возобновление переговорного процесса. Желательно на основе подготовленной Россией и Китаем "дорожной карты", которую мы оставляем открытой для согласования со всеми партнерами", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российско-китайская инициатива — это не какой-то уже законченный документ. "Он открыт для предложений и возможных дополнений, соображений со стороны всех заинтересованных лиц — американцев, южнокорейцев, северокорейцев, естественно", — отметил Моргулов.

"Мы ознакомили с этим документом все заинтересованные стороны, включая США и Северную Корею. Мы получили уже предварительную реакцию, и сейчас в работе наших экспертов, на нашем экспертном уровне мы намерены продолжить ее обсуждение. Мы получили реакцию от всех сторон процесса, она разная. Но мы считаем, что, тем не менее, альтернативы "дорожной карте" нет. И мы хотели бы все-таки продолжить этот разговор на основе этой "дорожной карты" с партнерами и рассчитываем, что нам удастся это сделать безотлагательно", — сказал он.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.