Суд объявил перерыв до 21 сентября в процессе по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 21 сентября в рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, предоставив адвокату дополнительное время для ознакомления с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее частный адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента, заявил о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам Януковича, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечека. Позднее он отказался от защиты Януковича из-за "особой сложности дела". После этого Януковичу назначили нового госадвоката Максима Герасько. Новый госадвокат заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, для этого ему необходимо не менее трех месяцев.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 21 сентября до 14.00 (совпадает с мск)", — заявил в ходе заседания председательствующий судья Владислав Девятко.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Герасько, который просил предоставить ему не менее трех месяцев для ознакомления с материалами дела.

Вместе с тем судья Девятко огласил, что запланированных на 7, 13 и 14 сентября заседаний по делу о госизмене не будет. Однако 27 и 28 сентября, а также 5, 11, 12, 19, 25, 26 октября они состоятся, добавил он.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.