Лавров призвал Гутерреша подключиться к разрешению ситуации вокруг КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может быть подключен к посредничеству в рамках решения проблемы Корейского полуострова, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

"Учитывая то, что генсек ООН Антониу Гутерреш публично высказал свою глубочайшую озабоченность этим положением дел (вокруг КНДР — ред.), наверное, можно будет попросить его тоже подключиться к посредническим усилиям. Думаю, это будет небесполезно", — сказал Лавров.