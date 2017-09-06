Защиту Вороненкова не извещали об отказе прекратить его дело

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Защиту убитого на Украине бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова не уведомляли об отказе следствия прекратить дело о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

В понедельник газета " Коммерсант " сообщила, что следствие отказалось прекращать дело Вороненкова.

"Меня никто об отказе СК прекратить дело против Вороненкова о мошенничестве не уведомлял. У меня никаких подтверждений этому нет. И я впервые слышу, что кто-то из родственников возражает против прекращения дела. Я общаюсь не со всеми родственниками и не всех представляю интересы, но точно знаю, что ранее все просили дело прекратить. Не могу исключить, что у кого-то что-то поменялось, но слышу об этом впервые и это как-то странно", — сказал Гривцов.

Следствие утверждает, что депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.