Суд в Киеве продолжил заседание по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, на этот раз — при участии нового государственного адвоката, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее частный адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента, заявил о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам Януковича, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечека. Позднее он отказался от защиты Януковича из-за "особой сложности дела". После этого Януковичу назначили нового госадвоката Максима Герасько.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил в ходе заседания председательствующий судья Владислав Девятко. На процессе присутствуют Герасько и представители обвинения.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.