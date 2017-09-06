Ситуация вокург КНДР близка к вооруженному конфликту, считают в МИД России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове приближается к крупномасштабному вооруженному столкновению с катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что намерен "позволить Японии и Южной Корее закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США". Ранее в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее. Как сообщил Белый дом, Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет, а также одобрил приобретение Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.