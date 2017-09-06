Ситуация вокург КНДР близка к вооруженному конфликту, считают в МИД России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове приближается к крупномасштабному вооруженному столкновению с катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия в регионе, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон, все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми, поистине катастрофическими последствиями", — сказал Моргулов, выступая в рамках дискуссии клуба "Валдай" под названием "Четырехугольник Россия-Китай-Япония-США: есть ли возможность для сотрудничества" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что намерен "позволить Японии и Южной Корее закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США". Ранее в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее. Как сообщил Белый дом, Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет, а также одобрил приобретение Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.