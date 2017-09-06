МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший в четверг выступит перед юридическим комитетом сената для обсуждения предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на трех членов-демократов комитета.

Как отмечает издание, всесторонняя встреча станет первой возможностью для комитета допросить кого-то из внутреннего круга общения Трампа о предполагаемых связях с РФ. Кроме того, Трамп-младший станет первым участником встречи с адвокатом Натальей Весельницкой, который выступит в сенате.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в июне 2016 года Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.