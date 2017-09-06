Британия планирует приобрести пять новых фрегатов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Великобритания приобретет пять новых фрегатов в рамках новой стратегии судостроения, нацеленной на развитие военно-морских сил и экспорта после десятилетий спада в этом секторе, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны.

Каждое судно из первой партии будет стоить не больше 250 миллионов фунтов, они будут строиться в Великобритании. Планируется, что первые корабли поступят в эксплуатацию к 2023 году.

"Подкрепляясь приверженностью потратить миллиарды на новые корабли, наш план поможет увеличить количество рабочих мест, улучшить навыки и рост (числа) судостроительных верфей, а также цепочки поставок по Соединенному Королевству", — приводит агентство заявление министра обороны Майкла Фэллона.

Фэллон добавил, что новые корабли будут использоваться в ВМС Великобритании, а также они будут обладать экспортным потенциалом. В министерстве заявили о планах увеличить военно-морской флот к 2030 году.