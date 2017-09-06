Безопасность российских дипмиссий в США под угрозой, считает адвокат Бута

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Если по итогам судебного разбирательства между РФ и США в американском суде (если таковое будет иметь место) Венская конвенция не будет признана обязательной к исполнению на территории Соединенных Штатов, уверенности в сохранности дипучреждений на территории США, а, возможно, и во всем мире, уже не будет, считает адвокат Алексей Тарасов (защитник Константина Ярошенко и Виктора Бута).
В конце августа американские власти потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручит министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США, отмечая, что это явное нарушение имущественных прав российской стороны.
"Венская конвенция на территории Соединенных Штатов, естественно, действует. Но другой вопрос, который в этом деле является важным, это определение, является ли Венская конвенция самоисполняющимся международным инструментом с точки зрения американского права. Для договоров, которые не являются самоисполняющимися, необходимы внутренние американские правовые акты", — объясняет он.
До сих пор вопрос, является ли Венская конвенция обязательной к исполнению не урегулирован в США. Юрист напоминает, что Верховный суд США лишь затрагивал эту тему. Он уточняет, что в штате Техас был казнен Эрнесто Меделлин. Вина его считается доказанной, но ему не была предоставлена возможность сообщить о своем аресте консульским представителям. В международном суде ООН приговор американского суда из-за нарушения Венской конвенции был признан нелегитимным.
Если суд США решит, что Венская конвенция не обязательна к применению, что все положения, которые там указаны – "для красоты", любой дипломатический объект на территории США, а, возможно и во всем мире может быть лишен иммунитета, считает адвокат. "Это очень большие сдвиги в международных делах", — сказал он.
Кроме этого, по словам адвоката, важную роль имеют подзаконные акты США, которые, на его взгляд, тоже были нарушены госдепом.
"Я хорошо ознакомлен с этой темой, и есть подзаконные акты, которые, по моему профессиональному суждению, были нарушены. Например, в части разрешения на использование данных объектов. Де-факто условия использования данной собственности заранее невыполнимы. Поэтому даже с точки зрения подзаконных актов самого госдепартамента здесь есть нарушения", — считает он.