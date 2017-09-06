Безопасность российских дипмиссий в США под угрозой, считает адвокат Бута

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Если по итогам судебного разбирательства между РФ и США в американском суде (если таковое будет иметь место) Венская конвенция не будет признана обязательной к исполнению на территории Соединенных Штатов, уверенности в сохранности дипучреждений на территории США, а, возможно, и во всем мире, уже не будет, считает адвокат Алексей Тарасов (защитник Константина Ярошенко и Виктора Бута).

Адвокат уверен, что госдепартамент США, при блокировании собственности Российской Федерации и обысках на территории дипломатических миссий в субботу нарушил Венскую конвенцию и свой собственный регламент.

В конце августа американские власти потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручит министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США, отмечая, что это явное нарушение имущественных прав российской стороны.

"В первую очередь, необходимо отметить, что Венская конвенция от 1963 года, статья 31 говорит о неприкосновенности консульских помещений. На территорию консульских помещений нельзя даже проникнуть без согласия главы дипломатической миссии во время войны. То есть даже в самых конфликтных ситуациях доступ на территорию диппредставительства невозможен", — сказал адвокат РИА Новости.

"Венская конвенция на территории Соединенных Штатов, естественно, действует. Но другой вопрос, который в этом деле является важным, это определение, является ли Венская конвенция самоисполняющимся международным инструментом с точки зрения американского права. Для договоров, которые не являются самоисполняющимися, необходимы внутренние американские правовые акты", — объясняет он.

До сих пор вопрос, является ли Венская конвенция обязательной к исполнению не урегулирован в США. Юрист напоминает, что Верховный суд США лишь затрагивал эту тему. Он уточняет, что в штате Техас был казнен Эрнесто Меделлин. Вина его считается доказанной, но ему не была предоставлена возможность сообщить о своем аресте консульским представителям. В международном суде ООН приговор американского суда из-за нарушения Венской конвенции был признан нелегитимным.

Однако Верховный суд США постановил, что решение международного суда не обязательно к исполнению, поскольку устав ООН не является самоисполняющимся договором на территории Америки. Но в рамках этого решения суд подчеркивал, что в данном разбирательстве нет необходимости устанавливать, является ли Венская конвенция самоисполняющимся актом.

Если суд США решит, что Венская конвенция не обязательна к применению, что все положения, которые там указаны – "для красоты", любой дипломатический объект на территории США, а, возможно и во всем мире может быть лишен иммунитета, считает адвокат. "Это очень большие сдвиги в международных делах", — сказал он.

"Естественно, Венская конвенция и международные инструменты, такие как ООН, которые возникли после Второй мировой войны, призваны именно предотвратить хаос в международной системе дипломатических отношений", — добавляет он.

Кроме этого, по словам адвоката, важную роль имеют подзаконные акты США, которые, на его взгляд, тоже были нарушены госдепом.

"Я хорошо ознакомлен с этой темой, и есть подзаконные акты, которые, по моему профессиональному суждению, были нарушены. Например, в части разрешения на использование данных объектов. Де-факто условия использования данной собственности заранее невыполнимы. Поэтому даже с точки зрения подзаконных актов самого госдепартамента здесь есть нарушения", — считает он.