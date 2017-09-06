В Венесуэле задержали одного из глав и восемь сотрудников компании PDVSA

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы задержали одного из руководителей и восемь сотрудников национальной нефтяной компании страны PDVSA, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

Сообщается, что среди задержанных значится глава регионального представительства нефтяной компании Венесуэлы PDVSA Occidente Густаво Малаве. Источники агентства сообщили, что Малаве был задержан в понедельник в штате Сулия. Причина задержания его и других сотрудников компании неизвестна.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и PDVSA неоднократно обещали предпринять шаги по борьбе с коррупцией в нефтяной отрасли страны и госкомпании в частности. Ранее комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.

Между тем, PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок.