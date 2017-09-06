Россия обсуждает с Ираком перенос своего посольства, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Москва ведет переговоры с Багдадом о новом участке под российское посольство, так как сейчас дипмиссия располагается в старом здании не в самом безопасном районе столицы Ирака, пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах РФ.

"Идут переговоры о предоставлении России нового участка под посольство в Багдаде. И в целом иракцы готовы выделить нам его, но у нас есть сомнения в безопасности данной территории. Сейчас мы оцениваем, целесообразно ли соглашаться на тот участок, который готовы выделить власти Ирака, поскольку все упирается в безопасность и сроки строительства", — говорит собеседник издания.

Он также добавил, что работа в нынешнем здании российской дипмиссии настолько опасна, что туда отправляют исключительно мужчин без семей.

Издание напомнило, что сейчас российское посольство находится в районе аль-Мансур. Самым безопасным участком города считается "зеленая зона", где находится комплекс правительственных зданий, офисы зарубежных фирм и иностранные дипмиссии.

Источник газеты заявил, что в переговорах о новой территории под российское посольство Багдад говорит только о территории, расположенной по пути в аэропорт. Именно поэтому решение о переезде пока не принято, заключил собеседник "Известий".