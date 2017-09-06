МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все страны выступают за мирное разрешение конфликта на Корейском полуострове, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.RT.
Небензя отметил, что санкции в отношении КНДР, за которые выступает ряд стран, в частности США, Франция, Япония, Великобритания, Южная Корея, "к сожалению, не работают".
По итогам заседания СБ ООН накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости "ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии". Она сообщила о подготовке проекта резолюции, которую США намерены выставить на голосование СБ ООН уже в понедельник, 11 сентября.