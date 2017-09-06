Небензя: все страны выступают за мирное разрешение ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Все страны выступают за мирное разрешение конфликта на Корейском полуострове, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Никто не хочет военного решения. Все хотят, чтобы кризис бы разрешён мирно", — заявил он телеканалу RT

Небензя отметил, что санкции в отношении КНДР, за которые выступает ряд стран, в частности США, Франция, Япония, Великобритания, Южная Корея, "к сожалению, не работают".

По итогам заседания СБ ООН накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости "ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии". Она сообщила о подготовке проекта резолюции, которую США намерены выставить на голосование СБ ООН уже в понедельник, 11 сентября.