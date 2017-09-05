Абэ: роль России важна для урегулирования в Сирии, на Украине и вокруг КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Влияние России важно для решения глобальных проблем, в том числе урегулирования кризиса в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, считает премьер Японии Синдзо Абэ.

"Конечно в мире много проблем: сирийская проблема на Ближнем Востоке, проблема терроризма ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), северокорейская проблема. Для решения всех этих вопросов необходимо влияние России и инициатива российского президента Владимира Путина. Решение всех этих вопросов, и украинской проблемы в том числе, невозможно, если Россия не будет участвовать в диалоге. Именно поэтому я не прерывал контактов с Владимиром Путиным", — сказал Абэ в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".