Премьер Японии назвал ненормальным, что мирный договор с РФ еще не подписан

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ считает ненормальным, что между РФ и Японией до сих пор не подписан мирный договор.

"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор", — заявил он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Из-за того, что мирный договор у нас не подписан, все те возможности отношений России и Японии, которые обладают огромным потенциалом, так и остаются нераскрытыми", — добавил Абэ.

На взгляд японского премьера, Токио и Москва "взаимнонеобходимы".

"Если Россия и Япония будут сотрудничать в экономической или многих других областях, то условия жизни простых людей станут лучше, и когда люди по-настоящему это ощутят, то в результате те возможности, которые заложены в наших отношениях, расцветут полным цветом", — сказал Абэ.

Премьер также выразил надежду на расширение гуманитарных обменов.

Заключение мирного договора между РФ и Японией является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.