Часть аэропорта в Лос-Анджелесе эвакуировали из-за подозрительного пакета

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Подозрительный пакет стал во вторник причиной эвакуации зала прилетов международного терминала аэропорта Лос-Анджелеса, сообщил телеканал CBS.

По его данным, находка была обнаружена незадолго до полудня по местному времени (22.00 мск). Сообщение о ней поступило в полицию аэропорта, после чего на место прибыли взрывотехники. Отмечается, что пассажирам было предложено пользоваться залом вылетов, который продолжал работу.

Чрезвычайная ситуация продолжалась около 40 минут. В результате специалисты пришли к выводу, что пакет не представляет опасности.