Евросоюз изучит ситуацию с фипронилом в ряде европейских стран

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз из-за скандала с фипронилом направит миссии для установки фактов в ряд государств ЕС в конце сентября — начале октября текущего года, сообщил еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис.

В Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.

"Подтверждено, что все подозреваемые фермы были заблокированы, а загрязненные яйца и яичная продукция уничтожаются. Но некоторую работу еще предстоит проделать", — сказал Андриукайтис.

"Миссии по поиску фактов в наиболее затронутые страны ЕС запланированы на конец сентября — начало октября", — сказал он, добавив, что ЕС продолжит быть "чрезвычайно бдительными" в вопросе фипронила.

"Риск человеческому здоровью низок, но последствия этой деятельности значительно повлияли на доверие потребителей. Поэтому нам надо получить полную картину того, что произошло, совместно предоставить четкий ответ гражданам, а также гарантировать, что те, кто проводит такую нелегальную деятельность, найдены и привлечены к ответственности", — сказал он.