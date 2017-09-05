СМИ узнали о подготовке МВД Британии жестких мер для мигрантов после Brexit

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Великобритания остановит свободное перемещение рабочей силы немедленно после официального выхода из ЕС и жестко ограничит условия пребывания в стране иностранных рабочих, пишет газета Guardian со ссылкой на конфиденциальный документ МВД, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Согласно предложениям чиновников, граждане стран ЕС смогут въехать в Британию только по паспорту, причем для людей, которые планируют задержаться здесь на несколько месяцев, будет введена биометрическая система.

Разрешение на пребывание в Британии для низкоквалифицированных рабочих из ЕС не будет превышать двух лет, а для их более опытных коллег этот срок будет составлять от трех до пяти лет.

Также рабочие-мигранты будут ограничены в праве воссоединиться с членами своих семей, говорится в документе, датированном августом текущего года.

Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.