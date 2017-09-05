Глава ЛНР: введение миротворцев в Донбасс зависит от выполнения "Минска-2"

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий считает, что обсуждение вопроса о введении в Донбасс миротворцев ООН зависит от выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям.

"Только в условиях прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения можно вернуться к рассмотрению вопросов введения на Донбасс миротворцев Организации объединенных наций", — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Плотницкий уточнил, что в ЛНР стремятся, в первую очередь, к урегулированию вопросов мирным путем, в рамках минских соглашений.

"Однако, как показывает практика, Украина не выполняет взятых на себя обязательств, с чем мы сталкивались неоднократно. По вине украинской стороны разведение сил на линии разграничения было сорвано более семидесяти раз. Только за время "школьного перемирия" Украина неоднократно нарушала режим тишины, продолжая вести огонь по городам республики, подвергая смертельной угрозе мирное население, а самое главное – наших детей", — подчеркнул глава ЛНР.

Он заявил, что власти республики должны, в первую очередь, действовать в интересах жителей ЛНР.

"Прежде всего, необходимо убедиться в том, что Украина готова выполнить хотя бы одно взятое на себя обязательство", — уточнил Плотницкий.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Там считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также вести не намерен. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете безопасности ООН.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.