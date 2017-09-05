Иран с помощью ядерной сделки держит мир в заложниках, заявила Хэйли

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила во вторник, что Иран использует ядерную сделку для того, чтобы держать мировое сообщество в заложниках.

"Руководство Ирана использует эту сделку для того, чтобы держать мир заложником своего поведения", — сказала она, выступая в Американском предпринимательском институте. Саму сделку она назвала "дефектной и ограниченной". По ее словам, Иран уже многократно нарушил ее.

Хейли также выразила уверенность в том, что "европейские партнеры понимают опасения США" в связи с данной сделкой. "Мы должны быть честными для того, чтобы задаться вопросом: а что если пройдет десять лет, и Иран не выполнит свои обязательства и это приведет к ядерной войне", — сказала она.

Постпред США в ООН также заверила, что если президент Дональд Трамп заявит конгрессу о том, что Тегеран не выполняет свои обязательства, это вовсе не будет означать автоматического выхода Вашингтона из данного соглашения.

Хейли также подчеркнула, что бездействие в отношении поведения Ирана угрожает национальной безопасности США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее в августе МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны. Согласно докладу агентства, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).