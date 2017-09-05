Сенатор Грэм согласен с Путиным, что санкции против КНДР не сработают

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор США Линдси Грэм, известный критик России, заявил, что согласен с российским президентом Владимиром Путиным, что дальнейшие санкции против КНДР не сработают.

"Не могу поверить, что я соглашаюсь с Владимиром Путиным, но я действительно соглашаюсь — дальнейшие санкции по Северной Корее, скорее всего, не сработают", — написал Грэм в Twitter. Он заявил, что выступает за "сильный ответ" КНДР на будущие провокации, но не сказал, о каком ответе идет речь.

Can’t believe I’m agreeing with Vladmir Putin but I am – further sanctions on North Korea very unlikely to work. https://t.co/1xAIk1tKtk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 5 сентября 2017 г.

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Ранее Путин заявил, комментируя ракетные и ядерные испытания КНДР, что Россия "осуждает эти "упражнения" со стороны Северной Кореи", считая, что они носят провокационный характер. При этом, по мнению российского руководителя, санкции не изменят курса, который КНДР взяла на создание оружия массового поражения.