Индонезия готова помочь Бангладеш с беженцами-рохинджа

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Индонезия готова оказать помощь Бангладеш, испытывающей кризис с прибывшими страну беженцами-рохинджа, заявила глава индонезийского МИД Ретно Марсуди.

Ранее во вторник Международная организация по миграции сообщила, что в Бангладеш из Мьянмы с момента начала обострения конфликта 25 августа прибыли почти 125 тысяч рохинджа.

"Мы продолжим обсуждать, какую помощь Индонезия может оказать, чтобы облегчить бремя правительства Бангладеш", — приводит агентство Рейтер слова министра, которая встречалась в Дакке со своим коллегой. Марсуди добавила, что помощь Индонезии, скорее всего, будет носить гуманитарный, а не финансовый характер.

Власти Бангладеш на фоне наплыва беженцев вернулись к обсуждению идеи о переселении рохинджа на остров Тенгар-Чар в Бенгальском заливе, которая впервые была выдвинута еще в 2015 году. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называло проект заселения острова, который бывает затопленным с июня по сентябрь, "логистическим вызовом".

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.