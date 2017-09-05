"Сила голоса": главная ведущая северокорейского ТВ Ли Чхун Хи

"Испытания водородной боеголовки, разработанной для наших баллистическх ракет, прошли с оглушительным успехом. Это — очень важный шаг для национальной программы ядерных вооружений", — говорилось в официальном заявлении Пхеньяна о создании водородного боезаряда. Заявление, распространенное по лентам главных мировых информагентств, произнесла 74-летняя женщина в розовом национальном костюме, бессменный диктор северокорейского ТВ Ли Чхун Хи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Ли Чхун Хи - самая известная телеведущая в Северной Корее

Ли Чхун Хи не сходит с экранов Центрального корейского телевидения более 40 лет. Она родилась в 1943 году в бедной семье в Тхончхоне (провинция Канвондо), и как отмечалось в немногих материалах, посвященных телеведущей, своим карьерным взлетом она обязана своему происхождению. Окончив Пхеньянский университет театра и кино, Ли Чхун Хи приняли на работу в КЦТ.

© AP Photo / Lee Jin-man Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. 30 августа 2017 © AP Photo / Lee Jin-man Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. 30 августа 2017

Она никогда не занималась журналистикой, однако навыки, полученные в университете, помогли выработать уникальный стиль. Ли Чхун Хи известна экспрессивной, близкой к игре театрального актера манерой чтения новостей и богатым голосом, способным передавать различные оттенки речи.

"У нее очень агрессивный голос, способный, как сказали бы северокорейцы, заполнить собой экран. <…> Сила ее голоса идеальна для того, чтобы рассказывать о ядерном оружии или ракетах. Другой такой нет", — рассказывали бывшие телезрители, жители КНДР, перебежавшие на юг полуострова.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017 © AP Photo / Eugene Hoshiko Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017

О телеведущей известно немногое, например, любимый цвет — розовый. Впрочем эфир, который сделал Ли Чхун Хи известной на Западе, она провела в черном и со слезами на глазах: в тот день погиб основатель северокорейского государства Ким Ир Сен. Семнадцать лет спустя она снова плакала на глазах телезрителей, провожая в последний путь Ким Чен Ира.

В 2012 году Ли Чхун Хи ушла на пенсию, однако ее часто приглашают на телевидение сообщать об успешных ракетных пусках и испытаниях оружия.