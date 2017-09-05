СМИ: премьер Румынии утвердил отставку министра национальной обороны

КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе утвердил во вторник отставку главы министерства национальной обороны Адриана Цуцуяну, сообщает агентство Agerpres.ro со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее в румынской прессе появилась информация о том, что Цуцуяну подал во вторник в отставку.

"Отставка министра национальной обороны Адриана Цуцуяну утверждена премьером", — говорится в сообщении.

Причиной ухода Цуцуяну с поста главы оборонного ведомства, как предполагают СМИ, стала проблема выплаты заработной платы в руководимом им ведомстве.

Цуцуяну возглавил министерство национальной обороны Румынии после того, как парламент страны утвердил новый состав правительства 29 июня этого года.