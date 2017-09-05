ВВС Бельгии начали миссию по охране неба над странами Балтии

ТАЛЛИН, 5 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Бельгии во вторник прошла на авиабазе Эмари под Таллином, сообщил главный штаб сил обороны Эстонии.

Пилоты и техники ВВС Бельгии с четырьмя истребителями F-16 сменили контингент ВВС Испании с четырьмя истребителями F-18 Hornet, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 3 мая нынешнего года. Бельгийские истребители уже в четвертый раз приступают к выполнению миссии.

"Активная защита воздушного пространства является неотъемлемой частью присутствия и сдерживания НАТО на восточной границе альянса", — сказал вице-канцлер минобороны Эстонии Кристиан Прикк, добавив, что испанские летчики за время своей миссии совершили 32 вылета в чрезвычайных ситуациях.

"Это говорит о сложной ситуации с безопасностью, в которой мы находимся, и является доказательством того, что нам нужна постоянная поддержка союзников в обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии", — подчеркнул Прикк.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.