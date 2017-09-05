Возвращение ИГ*: как террористы захватили "малую родину" Каддафи

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Террористическая группировка ИГ*, сдающая позиции в Сирии и Ираке, передислоцируется в другие страны мусульманского мира — Ливию и Афганистан. Исламисты застигли врасплох правоохранительные органы обоих государств.
Ливия: ИГ* возвращается
Укрепившиеся в Сирте террористы взяли под контроль часть морского побережья Ливии, вклинившись между территориями, контролируемыми соперничающими центрами власти — правительством премьера Фаеза Сараджа и Восточной Ливией генерала Халифы Хафтара. Совместными усилиями политические противники вытеснили ИГ* из Сирта, однако доказательств того, что лидеры группировки были уничтожены, так и не поступило. По сообщениям СМИ, сторонники "Исламского государства"* отступили на юг, в пустыню, скрывшись в районах, где не существует никакой государственной власти.
Однако в сентябре 2017 года стало ясно, что настоящей победы над ИГИЛ* не получилось. В окружении генерала Хафтара признали, что исламисты "возвращаются на прежнее место".
Мать всех бомб" прошла мимо
"Сейчас они снова в тоннелях", — комментирует происходящее американский военный советник Ричард Андерсон.
"В том, что касается ИГ*, дела в Афганистане не идут лучшим образом", — признает представитель Пентагона Дана Уайт. Соединенные Штаты отвечают на стоящий перед ними вызов усилением военного контингента в стране и переговорами с "Талибаном"*, который представляется Вашингтону более умеренным оппонентом, чем ИГ*.
Россия будет добывать нефть в Ливии
"Сегодняшний курс России лежит на сотрудничестве со всеми политическими силами, способными обеспечить мирное существование Ливии. Российские компании могли бы рассчитывать на подряды по восстановлению дорог, реконструкции добывающей и нефтяной промышленности", — говорит Лукьянов. По мнению востоковеда, подобные переговоры уже ведутся, но ввиду неопределенной внутренней обстановки, конкретные договоренности откладываются на дальнюю перспективу.
"Тем не менее, насколько мне известно, участие России в восстановлении Ливии, особенно в том, что касается нефти, обсуждалось в Лондоне, а затем в Москве — с делегацией из Мисураты. Эти вопросы поднимались и во время государственного визита премьера Сараджа в столицу России", — заключает эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.