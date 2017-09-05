США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Возвращение ИГ*: как террористы захватили "малую родину" Каддафи

17:5905.09.2017
(обновлено: 18:36 05.09.2017)
07120
© REUTERS / Goran Tomasevic Боец сил, лояльных правительству нацсогласия в Ливии, во время боя с боевиками ИГ в СиртеБоец сил, лояльных правительству нацсогласия в Ливии, во время боя с боевиками ИГ в Сирте
© REUTERS / Goran Tomasevic

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Террористическая группировка ИГ*, сдающая позиции в Сирии и Ираке, передислоцируется в другие страны мусульманского мира — Ливию и Афганистан. Исламисты застигли врасплох правоохранительные органы обоих государств. 

© AP PhotoБоевики Исламского Государства ведут на казнь египетских христиан-коптов в Ливии
© AP Photo
Боевики Исламского Государства ведут на казнь египетских христиан-коптов в Ливии

Ливия: ИГ* возвращается

Ракеты с Адмирала Эссена ударили по объектам ИГ*. Съемка Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео уничтожения объектов ИГ* в Сирии ракетами
Плацдармом ИГ* за пределами Ближнего Востока стала Ливия. В руки религиозных радикалов попал портовый город Сирт, в котором до осени 2011 года удерживал оборону бывший правитель страны Муаммар Каддафи. Как считает политолог, сотрудник НИУ-ВШЭ Григорий Лукьянов, завладеть городом исламистам удалось после того, как тот обезлюдел. "Бомбардировки НАТО, вслед за ними захват повстанцами, господство пришлых полукриминальных группировок — все это привело к тому, что инфраструктура города оказалась разрушена. Когда боевики ИГ* подошли к нему, сопротивляться им оказалось некому", — рассказывает востоковед.

Укрепившиеся в Сирте террористы взяли под контроль часть морского побережья Ливии, вклинившись между территориями, контролируемыми соперничающими центрами власти — правительством премьера Фаеза Сараджа и Восточной Ливией генерала Халифы Хафтара. Совместными усилиями политические противники вытеснили ИГ* из Сирта, однако доказательств того, что лидеры группировки были уничтожены, так и не поступило. По сообщениям СМИ, сторонники "Исламского государства"* отступили на юг, в пустыню, скрывшись в районах, где не существует никакой государственной власти.

Однако в сентябре 2017 года стало ясно, что настоящей победы над ИГИЛ* не получилось. В окружении генерала Хафтара признали, что исламисты "возвращаются на прежнее место".

Мать всех бомб" прошла мимо

Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed
На карте вылупится новое государство взамен ИГ* — которого никто не хотел
Возобновление атак ИГ* в Ливии проходит в одно время с усилением экстремистов данной группировки в Афганистане, где в начале этого года против них была применена "мать всех бомб": тяжелый боеприпас фугасного действия, сброшенный в апреле 2017 года на подземные туннели провинции Нангархар. Операция, широко освещавшаяся в СМИ, не оправдала возлагавшихся на нее надежд. В сентябре США признали, что боевики ИГ* возвращаются в тоннели, откуда "мать всех бомб" должна была их вытеснить. 

"Сейчас они снова в тоннелях", — комментирует происходящее американский военный советник Ричард Андерсон.

"В том, что касается ИГ*, дела в Афганистане не идут лучшим образом", — признает представитель Пентагона Дана Уайт. Соединенные Штаты отвечают на стоящий перед ними вызов усилением военного контингента в стране и переговорами с "Талибаном"*, который представляется Вашингтону более умеренным оппонентом, чем ИГ*.

© AP Photo / Rahmat GulПоследствия взрыва у банка в Кабуле. 29 августа 2017
© AP Photo / Rahmat Gul
Последствия взрыва у банка в Кабуле. 29 августа 2017

Россия будет добывать нефть в Ливии

Ливия. Архивное фото
© AFP 2017 / Abdullah Doma
Ливийские военные нанесли авиаудары по позициям ИГ* недалеко от города Сирт
Политолог Григорий Лукьянов уверен, что у России есть экономический интерес в изгнании радикальных исламистов из Ливии и "замирении" этой страны, поскольку Москва может получить доступ к контрактам по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

"Сегодняшний курс России лежит на сотрудничестве со всеми политическими силами, способными обеспечить мирное существование Ливии. Российские компании могли бы рассчитывать на подряды по восстановлению дорог, реконструкции добывающей и нефтяной промышленности", — говорит Лукьянов. По мнению востоковеда, подобные переговоры уже ведутся, но ввиду неопределенной внутренней обстановки, конкретные договоренности откладываются на дальнюю перспективу.

"Тем не менее,  насколько мне известно, участие России в восстановлении Ливии, особенно в том, что касается нефти, обсуждалось в Лондоне, а затем в Москве — с делегацией из Мисураты. Эти вопросы поднимались и во время государственного визита премьера Сараджа в столицу России", — заключает эксперт.


*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена