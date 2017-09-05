Возвращение ИГ*: как террористы захватили "малую родину" Каддафи

Боец сил, лояльных правительству нацсогласия в Ливии, во время боя с боевиками ИГ в Сирте

Боец сил, лояльных правительству нацсогласия в Ливии, во время боя с боевиками ИГ в Сирте

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Террористическая группировка ИГ*, сдающая позиции в Сирии и Ираке, передислоцируется в другие страны мусульманского мира — Ливию и Афганистан. Исламисты застигли врасплох правоохранительные органы обоих государств.

© AP Photo Боевики Исламского Государства ведут на казнь египетских христиан-коптов в Ливии © AP Photo Боевики Исламского Государства ведут на казнь египетских христиан-коптов в Ливии

Ливия: ИГ* возвращается

Плацдармом ИГ* за пределами Ближнего Востока стала Ливия. В руки религиозных радикалов попал портовый город Сирт, в котором до осени 2011 года удерживал оборону бывший правитель страны Муаммар Каддафи. Как считает политолог, сотрудник НИУ-ВШЭ Григорий Лукьянов, завладеть городом исламистам удалось после того, как тот обезлюдел. "Бомбардировки НАТО, вслед за ними захват повстанцами, господство пришлых полукриминальных группировок — все это привело к тому, что инфраструктура города оказалась разрушена. Когда боевики ИГ* подошли к нему, сопротивляться им оказалось некому", — рассказывает востоковед.

Укрепившиеся в Сирте террористы взяли под контроль часть морского побережья Ливии, вклинившись между территориями, контролируемыми соперничающими центрами власти — правительством премьера Фаеза Сараджа и Восточной Ливией генерала Халифы Хафтара. Совместными усилиями политические противники вытеснили ИГ* из Сирта, однако доказательств того, что лидеры группировки были уничтожены, так и не поступило. По сообщениям СМИ, сторонники "Исламского государства"* отступили на юг, в пустыню, скрывшись в районах, где не существует никакой государственной власти.

Однако в сентябре 2017 года стало ясно, что настоящей победы над ИГИЛ* не получилось. В окружении генерала Хафтара признали, что исламисты "возвращаются на прежнее место".

Мать всех бомб" прошла мимо

Возобновление атак ИГ* в Ливии проходит в одно время с усилением экстремистов данной группировки в Афганистане, где в начале этого года против них была применена "мать всех бомб": тяжелый боеприпас фугасного действия, сброшенный в апреле 2017 года на подземные туннели провинции Нангархар. Операция, широко освещавшаяся в СМИ, не оправдала возлагавшихся на нее надежд. В сентябре США признали, что боевики ИГ* возвращаются в тоннели, откуда "мать всех бомб" должна была их вытеснить.

"Сейчас они снова в тоннелях", — комментирует происходящее американский военный советник Ричард Андерсон.

"В том, что касается ИГ*, дела в Афганистане не идут лучшим образом", — признает представитель Пентагона Дана Уайт. Соединенные Штаты отвечают на стоящий перед ними вызов усилением военного контингента в стране и переговорами с "Талибаном"*, который представляется Вашингтону более умеренным оппонентом, чем ИГ*.

© AP Photo / Rahmat Gul Последствия взрыва у банка в Кабуле. 29 августа 2017 © AP Photo / Rahmat Gul Последствия взрыва у банка в Кабуле. 29 августа 2017

Россия будет добывать нефть в Ливии

Политолог Григорий Лукьянов уверен, что у России есть экономический интерес в изгнании радикальных исламистов из Ливии и "замирении" этой страны, поскольку Москва может получить доступ к контрактам по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

"Сегодняшний курс России лежит на сотрудничестве со всеми политическими силами, способными обеспечить мирное существование Ливии. Российские компании могли бы рассчитывать на подряды по восстановлению дорог, реконструкции добывающей и нефтяной промышленности", — говорит Лукьянов. По мнению востоковеда, подобные переговоры уже ведутся, но ввиду неопределенной внутренней обстановки, конкретные договоренности откладываются на дальнюю перспективу.

"Тем не менее, насколько мне известно, участие России в восстановлении Ливии, особенно в том, что касается нефти, обсуждалось в Лондоне, а затем в Москве — с делегацией из Мисураты. Эти вопросы поднимались и во время государственного визита премьера Сараджа в столицу России", — заключает эксперт.



*Террористическая организация, запрещенная на территории России.