МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нефтяное эмбарго в отношении КНДР, введение которого предполагают обсудить в Совете Безопасности ООН после испытания страной водородного боезаряда, может оказать сильное негативное влияние на экономику Китая, считает старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Артем Малов.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что Совету Безопасности ООН следует всерьез обсудить возможность введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР.

"Больше всего от эмбарго может пострадать Китай, так как он является основным поставщиком нефти на корейские НПЗ", — заявил Малов. Эксперт отмечает, что, вероятно, наличие тесных экономических связей с КНДР не даст Пекину ввести полное эмбарго, все закончится ограничительными мерами.

"На какой-либо российской компании эмбарго может отразиться лишь в том случае, если она осуществляет нелегальные поставки нефти в КНДР через сеть трейдеров в Сингапуре или по поддельным документам через Китай", — сказал Малов.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее в сентябре заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России. Он отметил, что это оказывает определенное влияние на те меры, которые предпринимает мировое сообщество в отношении КНДР, а также то, что Япония в качестве усиления давления на Северную Корею рассматривает варианты регулирования поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Совет безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Предполагается, что резолюция СБ ООН будет выполнена странами- участницами в течение 30 дней с момента её принятия.