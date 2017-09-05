В Киеве считают, что миротворцы должны размещаться на границе с Россией

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает идею введения в Донбасс миротворцев, но считает, что они должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы. Об этом заявил во вторник лидер фракции Артур Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам для установления мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы. Я уже неоднократно говорил, то представители страны-агрессора не имеют никакого ни морального, ни юридического права быть в юридических миссиях", — сказал Герасимов журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".

По словам Герасимова, в данный момент идут переговоры о том, какой могла бы быть миротворческая миссия в Донбассе: миротворческая миссия ООН, миссия под эгидой ОБСЕ или полицейская миссия ЕС. "Какая из них будет более эффективной, какая будет введена быстрее — покажет время, но и президент, и коалиция, и Блок Петра Порошенко поддерживают любое решение, которое как можно быстрее принесет мир на эти территории", — добавил политик.