Заседание межправкомиссии России и Словении пройдет в Москве в октябре

БЛЕД (Словения), 5 сен — РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Словении пройдет в середине октября в Москве, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"В центре внимания (консультаций между МИД РФ и Словении — ред.,) было предстоящее проведение в середине октября российско-словенской межправкомиссии, возглавляемой министром (связи РФ Николаем) Никифоровым и (главой МИД Словении Карлом) Эрьявецем", — сказал журналистам российский дипломат.

Он пояснил, что заседание состоится в Москве.

Мешков также рассказал, что рост товарооборота между Россией и Словенией с начала года превышает 35 процентов.