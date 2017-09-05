СБ Украины задержала в различных регионах "телефонных террористов"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала четырех "телефонных террористов" в различных регионах страны, которые сообщали о минировании аэропорта и готовящихся терактах, сообщила пресс-служба СБУ во вторник.

В частности, сообщается, что в Одессе в милицию поступили анонимные сообщения о минировании железнодорожного вокзала и аэропорта. "Меньше суток понадобилось одесским правоохранителям, чтобы установить и задержать жителя Кировоградской области, который анонимно позвонил с угрозой взорвать железнодорожный вокзал, если полиция не приедет к нему на одно из городских кладбищ. После задержания злоумышленник пояснил оперативникам спецслужбы, что хотел посмотреть на работу правоохранителей", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Также сообщается, что другой "телефонный террорист" оставил полиции сообщения о якобы закладке взрывчатки в одесском аэропорту. "Минером" оказался житель Днепропетровской области.

А в Николаеве правоохранители задержали жителя, который сделал ложное сообщение о подготовке террористического акта и грозился взорвать авто на улицах города.

Также в Днепропетровской области оперативники СБ Украины задержали жителя областного центра, который сообщил о минировании одного из жилых домов, свой поступок "аноним" объяснил попыткой решить конфликтную ситуацию с соседями.

Все "минеры" подпадают под уголовные дела по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.