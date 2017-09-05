Четверо подозреваемых в терроризме британцев служат в армии

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Четыре человека, по сообщению полиции региона Уэст-Мидлендс, были арестованы в Великобритании во вторник по подозрению в терроризме. Как сообщил РИА Новости вскоре после сообщения о задержании представитель министерства обороны, арестованные являются действующими служащими армии.

"Мы можем подтвердить, что в соответствии с Актом о предотвращении терроризма был арестован ряд служащих армии, их подозревают в причастности к нелегальной праворадикальной группировке", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции Уэст-Мидлендс, арестован мужчина 22 лет родом из Бирмингема, мужчина 32 лет из уэльского региона Поуис, мужчина 24 лет из города Ипсуич. Еще один мужчина родом из города Нортгемптон, ему 24 года.

"Аресты были произведены в ходе полицейской операции при поддержке армии", — сказал представитель минобороны. По его словам, теперь арестованными занимается полиция, поэтому "давать дальнейшие комментарии будет неуместно".

"Все дальнейшие комментарии должны делать полицейские силы Уэст-Мидлендса", — добавил он.

В свою очередь телерадиокомпания Би-би-си сообщает, что речь идет о членах праворадикальной неонацистской группировки National Action, которая позиционирует себя как "молодежная национал-социалистская организация". Ранее глава минобороны Амбер Радд охарактеризовала организацию, как "расистскую, антисемитскую и гомофобную".

Участие в запрещенной группировке в Великобритании – уголовное преступление, которое грозит наказанием до 10 лет тюрьмы.