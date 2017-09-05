КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Украина поддерживает введение в Донбасс миротворцев ООН, но не в формате, предложенном РФ, заявил депутат Верховной рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Мы поддерживаем нахождение миротворцев в Донбассе, но не в российском формате. Заявление Путина о необходимости нахождения миротворцев ООН в Донбассе при условии согласования этого с ЛНР и ДНР — это фактически легализация их сети на оккупированной части Донбасса… Здесь можно говорить лишь при условии, что миротворцы будут нейтральными", — приводит во вторник слова Арьева пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".