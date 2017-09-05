Активистка Femen в костюме школьницы "поздравила" Раду с открытием сессии

Активистка Femen во время акции в Киеве. 5 сенября 2017

Активистка Femen во время акции в Киеве. 5 сенября 2017

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Активистка скандально известного движения Femen в костюме первоклассницы забралась на скульптуру возле входа в здание Верховной рады Украины в Киеве и прозвенела в колокольчик, сообщило во вторник издание "Страна.ua".

Новая сессия Рады открылась 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Как ожидается, депутаты примут пять реформ, среди которых пенсионная, в сфере здравоохранения и образования.

По информации издания, у девушки на оголенной груди было написано на английском языке "Школа коррупции".

"Страна.ua" отмечает, что в Femen объяснили задумку акции тем, что так они поздравили украинский парламент — "школу коррупции" — с открытием нового политического сезона. По мнению движения, такое определение "наиболее точно отвечает природе украинского парламентаризма".

"Голая активистка-школьница на плече у "старшеклассника" "прозвенела в уши старшакам" колокольчиком наподобие того, который проносят школьники на закрытии и открытии учебного года, и поздравила "школу коррупции" с первым звонком", — пишет издание.