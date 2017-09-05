МИД РФ сомневается в эффективности новой стратегии США по Афганистану

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва положительно оценивает, что США наконец определились со стратегией в Афганистане, но существуют сомнения в ее эффективности, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы положительно оцениваем то, что в Вашингтоне, наконец, определились с вектором своей дальнейшей политики в Афганистане. Повторюсь, у нас есть сомнения в правильности выбранного американцами направления и эффективности новой стратегии с точки зрения стабилизации ситуации с безопасностью в ИРА. На это прямо указывает печальный опыт предыдущих администраций США", — сказал Кабулов.

Он добавил, что "сомнительной выглядит и расстановка Вашингтоном приоритетов, касающихся регионального сотрудничества по Афганистану".