ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК), похищенные в феврале нынешнего года в провинции Джаузджан, освобождены, заявили во вторник в пресс-службе МККК.

"Мы благодарны местным жителям и властям, которые мобилизовались и сыграли важную роль в освобождении наших коллег. Для этого потребовалось немало усилий. Сейчас наша главная задача — позаботиться о них и благополучно доставить их домой. Мы просим всех уважать неприкосновенность частной жизни освобожденных сотрудников МККК и их близких", — приводит пресс-служба слова главы делегации МККК в Афганистане Моники Дзанарелли.

Двое сотрудников МККК были похищены группой вооруженных людей 8 февраля по дороге к месту раздачи гуманитарной помощи в провинции Джаузджан. Еще шестеро сотрудников в ходе этого нападения были застрелены.

В МККК отказались уточнить, каким образом были освобождены заложники, однако отметили, что они были возвращены живыми и здоровыми.