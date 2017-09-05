ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК), похищенные в феврале нынешнего года в провинции Джаузджан, освобождены, заявили во вторник в пресс-службе МККК.
Двое сотрудников МККК были похищены группой вооруженных людей 8 февраля по дороге к месту раздачи гуманитарной помощи в провинции Джаузджан. Еще шестеро сотрудников в ходе этого нападения были застрелены.
В МККК отказались уточнить, каким образом были освобождены заложники, однако отметили, что они были возвращены живыми и здоровыми.